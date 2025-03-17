Названы напитки со льдом, из-за которых дети впадают в кому

ADC: ледяные напитки с глицерином могут вызывать интоксикацию у дошкольников

Группа врачей из Ирландии и Великобритании выяснила, что некоторые напитки со льдом и глицерином могут вызвать у детей так называемый «синдром глицериновой интоксикации». Это состояние сопровождается тошнотой, рвотой, сонливостью и даже комой. Исследование опубликовано в научном журнале Archives of Disease in Childhood (ADC).

Команда зафиксировала 21 случай отравления глицерином у детей в Ирландии и Великобритании. Все дети почувствовали себя плохо после употребления ледяных напитков, таких как слаши (полузамороженной смеси из воды, сахара, ароматизаторов и красителей).

Всем детям потребовалась срочная медицинская помощь, включая внутривенное введение глюкозы и жидкостей. К счастью, все пациенты выздоровели.

Глицерин используется производителями напитков как заменитель сахара для сохранения вязкой текстуры. Однако у маленьких детей он может вызывать серьезные побочные эффекты.

Однако авторы исследования считают, что родителям и опекунам следует не давать подобные напитки детям в возрасте до восьми лет. Кроме того, сладкие напитки с глицерином или сахаром не считаются частью здорового рациона для людей любого возраста.

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