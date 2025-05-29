Участникам «туалетной церемонии» из Саратова предложили встретиться с бойцами СВО

Учащиеся саратовской школы №43 имени В.Ф. Маргелова, оказавшиеся в центре скандала после так называемой «туалетной церемонии», должны встретиться с бойцами военной спецоперации – Героями России. С такой инициативой в беседе с 360.ru выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Напомним, речь идет об инциденте, в ходе которого выпускники в кадетской форме провели «церемонию передачи туалета» младшим школьникам. Их заставили принести торжественную «клятву», согласно которой в туалете нельзя справлять нужду, а разрешается только курить. Затем собравшиеся выкрикнули название экстремистской организации и спели фрагмент из песни «Кольщик» Михаила Круга. Видео с «церемонией» распространилось в интернете. По мнению Лантратовой, чтобы обратить внимание на перевоспитание детей, с ними нужно провести отдельное занятие.

«Может, урок для них специальный организовать, встречу с участниками СВО, Героями России. Или беседу с сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы они понимали, какое зло поддерживают и что даже в шутке есть границы дозволенного, — пояснила депутат. — Речь все же идет об экстремистской организации, деятельность которой официально запрещена в России».

Лантратова напомнила, что дети выкрикивали название организации, идеология которой поддерживает криминальный образ жизни, нарушение законов и насилие. При этом она отметила, что слишком суровые меры наказания по отношению к детям не поддерживает – по ее мнению, ответственность за сложившуюся в учебном заведении атмосферу несут его руководители. Именно они должны следить за происходящим в стенах школы, подчеркнула парламентарий.

Кроме того, уделять время воспитательной работе должны учителя – на их плечах также лежит обязанность формировать у детей гражданскую позицию и создавать в школе здоровую образовательную среду, подчеркнула Лантратова.

«Однако ответственность в таких случаях всегда комплексная», — заключила она.

Накануне пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что в отношении руководства саратовской школы №43 возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и прав и свобод обучающихся образовательных организаций), ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений). Уточняется, что в школу приезжали местные власти и беседовали с учениками, попавшими на скандальное видео. Также известно, что участников видеосъемки лишили казачьих званий и чинов.

Ранее в Приамурье арестовали 11 предполагаемых участников массовой драки у школы.