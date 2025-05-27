В Приамурье арестовали 11 предполагаемых участников массовой драки

«Ъ»: в Приамурье арестовали 11 человек за участие в массовой драке у школы

В Приамурье арестовали 11 человек за участие в массовой драке на территории школьной спортивной площадки СОШ № 1 в городе Свободном. Об этом сообщила пресс-служба судов Амурской области в своем Telegram-канале.

Все арестованные были признаны виновными в мелком хулиганстве. Девять из них были осуждены на 14 суток административного ареста, двое — на 12. Некоторым из них наказание было смягчено из-за раскаяния. При этом для всех хулиганов отягчающим обстоятельством стало участие в групповом правонарушении. Дело рассматривал Свободненский городской суд.

25 мая 2025 года в сети распространилось видео, на котором группа участников футбольного матча дерется друг с другом на территории спортивной площадки, расположенной за оградой школы. Рядом находятся несовершеннолетние ученики.

До этого в Дагестане директора школы временно отстранили от работы после драки учителей.

Видео драки было опубликовано в региональных пабликах. На кадрах видно, как в школе села Хлют Рутульского района Дагестана две учительницы нападают на 60-летнюю коллегу.

Ранее в Улан-Удэ произошла массовая драка с ножами и молотками.