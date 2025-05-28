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В Саратове завели дела на руководство школы после видео «передачи туалета»

Прокуратура: после инцидента в школе Саратова на руководство заведены дела
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Павел Бедняков/РИА Новости

Дела об административных правонарушениях заведены в отношении руководства школы №43 имени Маргелова в Саратове после ролика с «церемонией передачи» туалета ученикам младших классов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области в Telegram.

«По результатам проверки в дополнение к ранее принятым мерам прокуратура в отношении руководства учреждения образования возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и прав и свобод обучающихся образовательных организаций), ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений)»‎, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что в школу приезжали местные власти и беседовали с учениками, попавшими на скандальное видео.

В мае в сети появилось видео, снятое в туалете четвертого этажа образовательного учреждения, на котором учащиеся в парадной кадетской форме проводят «церемонию передачи туалета» младшим классам. Молодой человек вышагивает из коридора в уборную, затем отдает честь приемникам и зачитывает им торжественную «клятву», согласно которой в туалете нельзя справлять нужду, а разрешается только курить. После этого собравшиеся в туалете ученики выкрикивают название экстремистской организации и поют фрагмент из песни «Кольщик» Михаила Круга.

Ранее российские выпускники ввели церемонию передачи школьных туалетов.

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