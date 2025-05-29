Россияне ответили, какие школьные навыки пригодились им во взрослой жизни

Почти треть (32%) россиян признались, что во взрослой жизни им пригодились знания по многим школьным предметам, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,1 тыс. человек.

Профориентолог, соучредитель школы выбора профессии «Пункт Б» Наталия Новоселова рассказала газете «Известия», что в ближайшие годы сохранится высокий спрос на IT-специалистов, инженеров и представителей научных профессий.

Некоторые участники опроса отметили, что в их работе пригодились физика и математика. Другие ответили, что стали начитанными и грамотными благодаря школе.

«Мне пригодились только чтение, писание, ну и таблица умножения», — поделился респондент.

Еще 22% опрошенных сообщили, что самым ценным навыком стало умение думать и рассуждать. 17% ответили, что главное, чему научила их школа, — умение брать ответственность. По 10% респондентов рассказали, что научились дружить и хитрить в школе. 4% узнали, что такое взаимовыручка, работа в команде и взаимоподдержка. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое».

27 мая заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что с сентября следующего года ученики 8-го и 9-го классов будут изучать историю по новым учебникам.

Ранее сообщалось, что в российских школах планируют установить торговые автоматы со здоровой едой.