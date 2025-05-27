В российских школах планируют установить торговые автоматы со здоровой едой

В школах планируется установить торговые автоматы, сделав их альтернативным источником питания детей – соответствующий проект разрабатывает Союз операторов торговых автоматов (СОТА). Акцент планируется сделать на здоровой пище, которая будет отвечать всем требованиям безопасности и при этом будет вкусной для детей, уточняет «Парламентская газета» со ссылкой на представителя организации.

Для вендинговых аппаратов школы станут перспективным местом развития, отметил член правления СОТА Александр Шулаков. По его словам, сейчас специалисты уже продумывают проект организации правильного питания в школах полного дня, причем они уже успели столкнуться с важной проблемой – отсутствием производителей здоровой еды высокого качества.

«Наш проект формирует культуру здорового питания среди школьников, поскольку им станут доступны качественные и безопасные продукты, — отметил специалист. — Но для этого потребуется широкая поддержка производителей здорового питания, а также создание устойчивого сбыта продукции».

Продажа в автоматах полезных продуктов позволит уменьшить потребление детьми вредных снеков и сладостей, и, как следствие, снизить риск развития у них ожирения и прочих заболеваний. К тому же, такой подход сократит очереди в буфетах, позволит школьникам поесть в вечернее время, когда столовые уже закрыты, считает Шулаков.

В целом для 40 тыс. российских школ необходимо закупить порядка 60 тыс. торговых автоматов, что станет хорошим трамплином для развития бизнеса в данной отрасли. Более того, количество предпринимателей в вендинговой отрасли может увеличиться на 30% за счет учебных заведений, подчеркнул представитель СОТА.

Идею создания сети автоматов со здоровой едой на базе школ уже одобрили в Минпросвещения. Также в ведомстве предложили наносить на товары специальные QR-кодами, пройдя по которым дети смогут узнать состав и калорийность продуктов.

«Из этого можно составлять рекомендации к питанию для детей, которые страдают ожирением и другими заболеваниями», — отметила замдиректора департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Минпросвещения Елена Ложкина.

Реализацию инициативы необходимо обсудить с региональными ведомствами и представителями отрасли, после чего нужно будет создать специальную рабочую группу по вопросу развития вендинга в школах, заключила Ложкина.

До этого в Госдуме выступили с инициативой проиндексировать субсидии, предоставляемые регионам на организацию горячего питания для учащихся начальных классов с учетом уровня инфляции. Подчеркивается, что отсутствие индексации субсидий приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении, что, в свою очередь, сказывается на качестве питания школьников. По данным авторов законопроекта, на сегодняшний день реальном выражении субсидии на горячее питание из бюджета страны сократились на 7,5%.

Ранее депутаты заступились за булочки и сосиски в буфетах школ.