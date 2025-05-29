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Игумен Евмений раскрыл подробности нападения в Москве

«Известия»: избитый на презентации книги игумен Евмений простил обидчика
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Избитый на презентации книги игумен Евмений простил обидчика и не стал писать на него заявление в полицию. Об этом он рассказал «Известиям».

«Я-то не хочу писать на него заявление. Я претензий не имею и великодушно по-христиански его прощаю», — сказал Евмений.

Поведение нападавшего игумен назвал проявлением психоза. Он считает, что ненависть незнакомца основана на фанатично-религиозной почве и не исключает, что после освобождения мужчина может представлять угрозу для общества. Однако игумен подчеркнул, что поступить иначе, кроме как «подарить прощение», он не может.

Евмений рассказал, что на презентации книги мужчина начал кричать на него, а затем подбежал и пытался распылить в лицо баллончик. Когда он не сработал, агрессор ударил игумена пять раз по голове.

Евмений снял побои — у него рассечение, но серьезных травм нет. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что его голова у лба перевязана бинтом.

Незнакомец напал на игумена Евмения на презентации книги «Мудрость сердца: книга осознанной любви» в Москве 28 мая. Инцидент произошел в Медиацентре на Мясницкой улице.

Дебошира скрутили очевидцы и до приезда полиции держали его прижатым к земле. Евмений отметил, что видел хулигана впервые в жизни.

Ранее в Тюмени мужчина жестоко избил друга из-за шутки про стрижку жены.

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