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В Москве на презентации книги напали на игумена Евмения

Baza: в Москве избили презентовавшего свою книгу игумена Евмения
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Telegram-канал «Baza»

Незнакомец напал на игумена Евмения, который проводил в Москве презентацию своей книги «Мудрость сердца: книга осознанной любви». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Медиацентре на Мясницкой улице. Мужчина ворвался в зал, заявил, что Евмений не тот, за кого себя выдает, а затем напал на игумена и начал наносить ему удары по голове. Он также попытался распылить в помещении баллончик с неустановленной жидкостью.

Дебошира скрутили очевидцы нападения, после чего его задержала полиция. Пострадавший отметил, что видел хулигана впервые в жизни.

Информация о состоянии Евмения уточняется.

До этого сообщалось об инциденте в Воронеже, где мальчик отказался дать покататься на своем самокате, после чего на него напали трое сверстников. Предварительно, мальчика несколько раз ударили в живот.

Мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. По словам местных жителей, нападавшие давно устраивают беспорядки в районе.

Ранее стало известно о случае в Тюмени, где мужчина жестоко избил друга из-за шутки про стрижку жены.

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