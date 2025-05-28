В Москве на презентации книги напали на игумена Евмения

Незнакомец напал на игумена Евмения, который проводил в Москве презентацию своей книги «Мудрость сердца: книга осознанной любви». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Медиацентре на Мясницкой улице. Мужчина ворвался в зал, заявил, что Евмений не тот, за кого себя выдает, а затем напал на игумена и начал наносить ему удары по голове. Он также попытался распылить в помещении баллончик с неустановленной жидкостью.

Дебошира скрутили очевидцы нападения, после чего его задержала полиция. Пострадавший отметил, что видел хулигана впервые в жизни.

Информация о состоянии Евмения уточняется.

До этого сообщалось об инциденте в Воронеже, где мальчик отказался дать покататься на своем самокате, после чего на него напали трое сверстников. Предварительно, мальчика несколько раз ударили в живот.

Мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. По словам местных жителей, нападавшие давно устраивают беспорядки в районе.

Ранее стало известно о случае в Тюмени, где мужчина жестоко избил друга из-за шутки про стрижку жены.