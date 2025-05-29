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Глава Белгородской области рассказал о разминировании территории региона

Гладков: в Беловском начались работы по разминированию территории
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Евгений Биятов/РИА Новости

Работы по разминированию территории начались в селе Беловское в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов занимаются бойцы отряда «БАРС-Белгород». В 2024 году они прошли обучение инженерному делу в Москве, после чего приступили к разминированию территорий в приграничном регионе.

«Понимаем, что огромный объем работы, конечно же, предстоит выполнить в приграничье после окончания СВО, но и сегодня это требует приложения огромных усилий», — подчеркнул глава Белгородской области.

Как отметил Гладков, украинские войска постоянно наносят удары по региону. В том числе они используют кассетные боеприпасы.

24 мая в министерстве обороны РФ рассказали о работе по разминированию территории Запорожской области, подконтрольной российским властям. По данным ведомства, к поиску и ликвидации взрывоопасных предметов привлекли членов батальона военной полиции в составе группировки войск «Днепр». В том числе разминированием занимаются кинологические расчеты.

Ранее на брошенных позициях украинских войск в Курской области обнаружили боеприпасы с неустановленными химическими веществами.

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