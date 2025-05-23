На брошенных позициях ВСУ в Курской области обнаружили самодельные боеприпасы

Самодельные боеприпасы с неустановленными химическими веществами были обнаружены на брошенных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным «Пилат».

Источник агентства отметил, что украинские бойцы оборудовали свои позиции в населенных пунктах. Здесь специалисты нашли ручные химические гранаты, предназначенные для сброса с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Помимо этого были обнаружены <...> самодельные химические гранаты. Состав мы пока не изучали, но можем предположить, что это может быть и фосфор, и могут быть другие зажигательные смеси», — добавил «Пилат».

Он уточнил, что самодельные боеприпасы представляют собой бутылки с прикрученными к ним взрывателями. При этом в тарах находится жидкость темного цвета.

Как рассказал командир сводного отряда разминирования, также на позициях ВСУ были найдены дымовые гранаты. Изначально они предназначались для установки на бронетехнику, произведенную в странах — членах НАТО. Но украинские солдаты переделали боеприпасы таким образом, чтобы их можно было сбрасывать с БПЛА.

22 мая журналисты ТАСС со ссылкой на командира отряда разминирования Международного противоминного центра с позывным «Кубинец» сообщили, что к текущему моменту специалисты очистили от взрывоопасных предметов более 38 тыс. гектаров территории Курской области. При этом работы еще осталось «достаточно много».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ускорить разминирование территории Курской области.