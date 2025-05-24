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Кинологические расчеты участвуют в разминировании в Запорожской области

Минобороны РФ: к разминированию в Запорожской области привлекли кинологов
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РИА «Новости»

Кинологи с собаками принимают участие в работах по разминированию территории Запорожской области, подконтрольной российским властям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

По данным ведомства, разминированием в Запорожской области занимаются члены батальона военной полиции в составе группировки войск «Днепр». Они ежедневно ищут взрывоопасные предметы на территории региона.

«В составе подразделений разминирования активно используются кинологические расчеты», — подчеркивается в сообщении.

Как рассказали в министерстве, участие кинологов с собаками в разминировании необходимо для восстановления мирной жизни в Запорожской области. Благодаря их работе мирные граждане могут вернуться в свои дома.

Также в заявлении приводятся слова одного из привлеченных к разминированию кинологов с позывным «Вятич». Мужчина сообщил, что его напарником является 11-месячная собака по кличке Гера. Она прошла подготовку по минно-разыскной работе и регулярно обнаруживает взрывоопасные предметы, оставленные украинскими бойцами.

«Мы находим боеприпасы, также самодельные взрывные устройства, которые бывают на основе пластида, тротила», — уточнил он.

23 мая командир сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным «Пилат» рассказал о поиске взрывоопасных предметов на территории Курской области. Он заявил, что на брошенных позициях Вооруженных сил Украины были обнаружены ручные химические гранаты и самодельные боеприпасы с неустановленными химическими веществами.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал разминирование территории важнейшей задачей при обеспечении безопасности в приграничье.

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