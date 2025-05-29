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HR-специалист рассказала, как увеличить зарплату до шестизначных цифр

HR-специалист Лоикова посоветовала развить навыки переговоров для роста зарплаты
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Depositphotos

Повышение квалификации, получение дополнительных знаний, развитие навыков переговоров, поиск подработки, смена работы и разговор с руководством о повышении могут помочь увеличить зарплату до шестизначных цифр. Об этом агентству «Прайм» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, также следует попробовать обсудить повышение с руководством. Следует рассказать о своих достижениях на работе, вкладе в компанию, а не просто о том, что все подорожало и вы хотите зарабатывать больше. Она посоветовала подготовиться к разговору, ведь результаты работы должны измеряться фактами и конкретными достижениями.

Лоикова добавила, что хорошо развитые навыки переговоров важны, благодаря им по карьерной лестнице продвигаются даже не профессионалы в своем деле.

До этого по данным опроса Anderida Financial Group стало известно, что большинство — 75% — опрошенных россиян признались, что не удовлетворены уровнем своих доходов, и часто им не хватает зарплаты на текущие нужды.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли устраиваться в иностранную компанию, если она вернется в Россию.

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