75% россиян недовольны своей зарплатой

Большинство — 75% — опрошенных россиян признались, что не удовлетворены уровнем своих доходов, и часто им не хватает зарплаты на текущие нужды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Anderida Financial Group, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Только 25% сказали, что им хватает зарплаты на все необходимые траты и их в целом устраивает уровень дохода.

47% опрошенных признались, что их финансовое положение в 2025 году стало хуже, чем в 2024-м. У 40% респондентов доход не изменился, и только у 13% — вырос.

Среднестатистическому россиянину не хватает около 20 тыс. рублей в месяц для более комфортного планирования бюджета. 21% опрошенных назвали сумму в 15 тыс. рублей, 23% — до 20 тыс. рублей, 56% — более 20 тыс. рублей в месяц.

Больше всего довольны своей зарплатой жители Москвы (26%), Томской области (24%), Татарстана и Приморского края (по 23%).

В качестве выхода из не удовлетворяющей их ситуации 29% называют поиск подработки, еще 15% надеются на повышение зарплаты. 18% уходят полностью в сберегательную модель поведения, о возможности взять взаймы заявили 25%. Еще 10% рассчитывают на пассивный доход и его рост (процент от вклада, сдача недвижимости в аренду).

По мнению основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, в период общей неопределенности люди склонны чаще задумываться о семейном бюджете, начинать вести список трат, выявляя таким образом лишние.

В опросе приняли участие почти 2 тыс. россиян.

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