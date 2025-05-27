В Канаде возникли проблемы с добычей газа и нефти из-за пожаров

Reuters: лесной пожар привел к перебоям с добычей газа и нефти в Альберте

Лесной пожар привел к перебоям с добычей газа и нефти в канадской провинции Альберта. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Лесной пожар в канадской провинции Альберта привел к временной остановке части производства нефти и газа и вынудил жителей небольшого города эвакуироваться», — сообщает агентство.

Уточняется, что пожар начался к северу от города Суон-Хиллз в северной части провинции — возгорание распространилось на площади около 1,6 тысячи гектаров. В регионе, где добывается значительная часть нефти и газа Канады, были также эвакуированы сотрудники компании Aspenleaf Energy, которая владеет скважинами в этом регионе.

До этого в центре Израиля в результате пожаров выгорели 1,3 тыс. гектаров лесного массива.

Лесные пожары вспыхнули в Израиле в начале мая из-за экстремальной жары и сильного ветра. В районе Иерусалима была объявлена эвакуация. Власти перекрыли движение по шоссе из Иерусалима в Тель-Авив.

Ранее в Канаде загорелся Музей наследия украинской культуры.