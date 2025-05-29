В Канаде эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесных пожаров

Свыше 4 тыс. жителей канадской провинции Саскачеван эвакуировали из-за лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал СВС.

Больше всего людей (около 2 тыс. человек) эвакуировали из деревни Пеликан-Нарроуз, которая расположена в 400 километрах к северо-востоку от Принс-Альберта. По данным телеканала, в этом населенном пункте опасно приблизившийся к домам пожар мог перекрыть дорогу и сделать выезд жителей невозможным. Эвакуированных разместили в близлежащих городах Принс-Альберте, Флин-Флон и Саскатуне.

По словам представителей местных властей, лесных пожаров подобной интенсивности в регионе не было уже около двух десятилетий.

27 мая лесной пожар привел к перебоям с добычей газа и нефти в канадской Альберте.

Пожар в этой провинции начался к северу от города Суон-Хиллз — возгорание распространилось на площади около 1,6 тыс. га. В регионе, где добывается значительная часть нефти и газа Канады, были также эвакуированы сотрудники компании Aspenleaf Energy, которая владеет скважинами в этом регионе.

Ранее сообщалось, что в 2023 году лесные пожары в Канаде привели к рекордным выбросам парниковых газов.