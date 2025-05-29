Площадь лесных пожаров в Бурятии продолжает увеличиваться

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров на территории Бурятии возросла до 104 704 га. Об этом сообщает Агентство лесного хозяйства республики.

Новые два возгорания зафиксированы в Баунтовском эвенкийском районе. Ликвидированы 11 очагов в Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Закаменском, Кабанском, Северо-Байкальском и Тункинском районах.

По состоянию на утро 29 мая в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах действуют 34 лесных пожара.

В ведомстве отметили, что почти во всех случаях причиной лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время пожары тушат почти тысяча человек из числа лесной охраны, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и привлеченных граждан и 211 единиц специальной техники.

27 мая сообщалось, что МЧС отправило автоцистерны с водой в пострадавшее от лесного пожара село в Бурятии.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.