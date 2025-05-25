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В Минобрнауки напомнили мигрантам о бесплатных ресурсах для изучения русского

Минобрнауки: онлайн-ресурсы позволяют мигрантам учить русский за пределами РФ
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В Минобрнауки напомнили иностранцам о бесплатных курсах по изучению русского языка, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что граждане Узбекистана, Таджикистана, Индии, Китая, Турции и Вьетнама могут еще до приезда в РФ заниматься по программе «Русский для жизни и работы».

В министерстве также упомянули бесплатный информационно-обучающий ресурс «На русском». Там можно заниматься по направлениям для начинающих и продолжающих учить русский, а также для тех, кто собирается на нем учиться в университете или использовать для работы. Интерфейс платформы представлен на узбекском, таджикском и английском языках, а у юзеров есть возможность оценить свои знания и выбрать подходящие по уровню задания.

С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь в учебные учреждения не берут без сдачи экзамена на знание русского языка. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 мая сообщил, что из 1762 записавшихся на тестирование 81% было отказано в принятии документов.

Ранее в Госдуме призвали изучать старославянский в школах.

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