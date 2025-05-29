В Петербурге задержали девушку, подтершуюся паспортом РФ

В Санкт-Петербурге задержали девушку, которая умышленно повредила свой паспорт

В Петербурге задержали девушку, совершившую циничные действия по отношению к государственной символике и умышленно повредившую свой паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из Санкт-Петербурга задержали девушку, совершившую циничные действия по отношению к государственной символике и умышленно повредившую свой паспорт», — говорится в сообщении.

Волк пояснила, что данный поступок возмутил общественность. О видео с девушкой, подтершейся российским паспортом, сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Недавно сообщалось, что молодым людям, снявшим в Московской области видео с крестом и иконой, предъявили обвинение. Они совершили непристойные действия с использованием религиозной символики и выложили ролик в сеть.

24 мая двоих молодых людей, снявших ролик, задержали.

Ранее суд признал законным заочный арест блогера Гасанова.