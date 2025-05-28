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Блогерам, осквернившим на видео религиозные символы в Подмосковье, предъявили обвинение

Следком: блогерам, снявшим ролик с крестом и иконой, предъявили обвинение
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Молодым людям, снявшим в Московской области видео с крестом и иконой, предъявили обвинение. Им вменяют уголовную статью о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

«Трем местным жителям 2001 и 2003 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как установили правоохранители, 23 мая обвиняемые на видео совершили непристойные действия с использованием религиозной символики и выложили ролик в Сеть. Следователи уже провели осмотр телефонов фигурантов, также назначены экспертизы, добавили в ведомстве.

24 мая двоих молодых людей, снявших ролик, задержали.

По данным Telegram-канала «Подъем», ролик записала Виолетта из Подольска, ей 21 год. В кадре трое подростков имитируют половой акт с крестом и прикладывают гениталии к иконе. Распространение видео получило после того, как на него обратила внимание Екатерина Мизулина. Через некоторое время после этого Виолетта записала видео с извинениями, стоя на коленях.

Ранее растоптавшие георгиевскую ленту дети извинились на видео.

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