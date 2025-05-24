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В Подмосковье задержали двоих молодых людей за ролик с крестом и иконой

МВД: в Балашихе задержали двоих человек за ролик с крестом и иконой
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Балашихе задержали двоих молодых людей, снявших посчитавшийся провокационным ролик с крестом и иконой. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлены видеозаписи, на которых запечатлено, как молодой человек и две девушки совершают провокационные действия с использованием православной символики, а также пропагандируют аморальный образ жизни», — прокомментировала причину задержания Волк.

По данным Telegram-канала «Подъем», ролик записала Виолетта из Подольска, ей 21 год. В кадре трое подростков имитируют половой акт с крестом и прикладывают гениталии к иконе. Распространение видео получило после того, как на него обратила внимание Екатерина Мизулина. Через некоторое время после этого Виолетта записала видео с извинениями, стоя на коленях.

В 2024 году ростовские школьники выложили в сеть видео, на котором они бьют и жгут иконы. Ролики публиковались в закрытой группе, но затем покинули ее пределы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали девушку, в действиях которой усмотрели оскорбление чувств верующих.

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