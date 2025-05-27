Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова

Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в неуплате налогов на 170 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции в отношении меры пресечения Гасанова оставить без изменения», — говорится в сообщении.

Судья принял решение оставить апелляционную жалобу защиты Гасанова без удовлетворения.

Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере 14 мая. По этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, на блогера подало в суд продюсерское агентство «Инсайт люди», потребовав от него 21 млн рублей. Но позже его адвокат Дмитрий Козяйкин сообщил «Газете.Ru», что Гасанов урегулировал этот спор, подписав с продюсерским агентством мировое соглашение. Ожидается, что 4 июля 2025 оно будет утверждено судом.

Ранее Гасанов избавился от квартиры в Москве сразу после возбуждения дела.