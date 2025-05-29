В Петербурге тушат крупный пожар на заводе «Авангард»

В Петербурге вспыхнул завод «Авангард» на Кондратьевском проспекте

В Петербурге сотрудники МЧС тушат крупный пожар на заводе «Авангард», столб дыма от возгорания виден на сотни метров. Об этом пишет «Фонтанка».

Сообщается, что пожару на заводе «Авангард» присвоен ранг 2. Информации о причинах возгорания и возможных пострадавших на данный момент не поступало.

ОАО «Авангард» — предприятие радиоэлектронного комплекса (РЭК) России, соучредитель Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники и инфотелекоммуникаций. Завод занимается производством датчиков, лифтового оборудования, силовой электроники и др.

Недавно в сети появилось видео пожара на строительном рынке в Солнечногорске Московской области. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров.

Как сообщили ранее в Прокуратуре Московской области, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее появились кадры пожара в районе Челябинского металлургического завода.