На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге тушат крупный пожар на заводе «Авангард»

В Петербурге вспыхнул завод «Авангард» на Кондратьевском проспекте
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Петербурге сотрудники МЧС тушат крупный пожар на заводе «Авангард», столб дыма от возгорания виден на сотни метров. Об этом пишет «Фонтанка».

Сообщается, что пожару на заводе «Авангард» присвоен ранг 2. Информации о причинах возгорания и возможных пострадавших на данный момент не поступало.

ОАО «Авангард» — предприятие радиоэлектронного комплекса (РЭК) России, соучредитель Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники и инфотелекоммуникаций. Завод занимается производством датчиков, лифтового оборудования, силовой электроники и др.

Недавно в сети появилось видео пожара на строительном рынке в Солнечногорске Московской области. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров.

Как сообщили ранее в Прокуратуре Московской области, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее появились кадры пожара в районе Челябинского металлургического завода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами