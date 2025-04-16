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Пьяный россиянин устроил скандал в магазине и угрожал продавцам связкой гранат

В Свердловской области пьяный покупатель со связкой гранат ворвался в магазин

В Артемовском нетрезвый мужчина решил найти выпивку, ворвался в магазин и угрожал персоналу гранатами, связанными скотчем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в сетевом супермаркете Артемовска. По сообщениям очевидцев, в торговый зал вошел мужчина, который стал требовать спиртное и угрожать сотрудникам. Злоумышленник держал в руках гранату.

На место были вызваны экстренные службы. Дебошира задержали, при нем были обнаружены три гранаты, связанные между собой скотчем. По информации РЕН ТВ, устройства оказались учебными, в отношении пьяного хулигана составлен протокол об административном правонарушении.

До этого сообщалось, что в Свердловской области задержали дебошира, который разгромил пекарню и пытался устроить поджог. Мужчина ворвался в помещение, начал кричать на посетителей, разговаривать с пустотой и крушить мебель. На место были вызваны спасатели и полиция. Дебошир успел запереться в туалете и пытался сжечь свои вещи.

Ранее полуголый мужчина разгромил подъезд и ворвался в квартиру к соседу.

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