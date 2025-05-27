Крымчанин угрожал муляжом гранаты на заправке и требовал алкоголь

В Крыму мужчина с муляжом гранаты требовал алкоголь на заправке

В Евпатории задержали местного жителя, который отпраздновал свое освобождение из изолятора попыткой грабежа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел на одной из АЗС города. Ранее неоднократно судимый местный житель решил отпраздновать свое освобождение из изолятора временного задержания и пришел на заправку за порцией алкоголя.

Денег злоумышленник с собой не взял, но прихватил муляж гранаты РГД-5, которым угрожал сотрудникам заправки. Менеджеры нажали «тревожную кнопку», грабитель сбежал. Прибывший на место наряд Росгвардии заметил беглеца неподалеку, тот выбросил муляж и попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции.

До этого сообщалось, что в Красноярске мужчина угрожал продавцу пистолетом из-за бутылки пива. Инцидент произошел в магазине по улице Быковского. Участковый уполномоченный находился в пункте полиции возле торговой точки и услышал крики о помощи, а затем увидел мужчину, убегающего из магазина. Выяснилось, что 30-летний местный житель ворвался в магазин, схватил с витрины бутылку пива и начал угрожать продавцу сигнальным пистолетом. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее грабитель в противогазе украл из аптеки кассовый аппарат и презервативы.