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Россиян предупредили о новом порядке вступления в наследство

Юрист Хаминский предупредил о новом порядке выдачи свидетельств о наследстве
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Andrei_R/Shutterstock/FOTODOM

С 5 февраля начинает действовать обновленный порядок, касающийся выдачи нотариусами свидетельств о праве на наследство. Об этом сообщил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

Теперь при оформлении свидетельства о праве на наследование нотариусы должны запрашивать необходимые данные для проверки факта государственной регистрации кончины наследодателя и наличия родственных отношений, дающих основание для наследования, через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Однако такая проверка, по словам Хаминского, не будет требоваться, если нотариусу предоставлены документы, подтверждающие кончину наследодателя, оформленные за границей с участием уполномоченных органов иностранных государств.

По словам юриста, новый порядок облегчит процесс подтверждения родства для наследников и снизит количество судебных конфликтов, связанных с наследством.

Хаминский также подчеркнул, что проверка сведений поможет предотвратить попытки мошенников завладеть наследством через поддельные документы.

Кроме того, получение данных из ЗАГСов упростит нотариусам процедуру уведомления родственников об открытии наследства.

17 января в Госдуму внесли законопроект о возможности внесудебного восстановления срока принятия наследства наследниками участников специальной военной операции.

Ранее россиян призвали не принимать наследство без проверки долгов завещателя.

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