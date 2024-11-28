Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесут законопроект об обязательной консультации психолога при разводе

Госдума в декабре рассмотрит закон о консультации психолога при разводе

close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума в ближайшее время рассмотрит новую редакцию законопроекта, в соответствии с которым пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны будут пройти консультации у семейного психолога в случае развода. Об этом РИА Новости сообщил один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Игорь Антропенко.

По его словам, рассмотрение законопроекта в первом чтении пройдет в декабре.

Соавтор законопроекта, председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев подчеркнул, что Россия входит в число мировых лидеров по числу бракоразводных процессов. Сейчас в стране на 10 браков приходится семь разводов. Депутат отметил, что в России чрезвычайно простая и быстрая процедура развода, а в таком вопросе спешка лишь вредит и не дает дополнительные возможности для примирения.

В октябре депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил определять порядок общения детей с родителями еще на стадии бракоразводного процесса.

Ранее в Госдуме захотели конкретизировать понятие «интересы ребенка» при решении вопросов о том, с кем останутся жить дети после развода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами