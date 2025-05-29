В Новгородской области перекрыли восстановленный мост

Восстановленный после частичного обрушения мост в Новгородской области перекрыли

Восстановленный после частичного обрушения мост в Окуловском районе Новгородской области вновь перекрыт из-за частичного обрушения дорожного полотна, проводится проверка, заявили в пресс-службе прокуратуры региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в среду на участке автомобильной дороги Окуловка — Кулотино — Топорок при въезде в поселок Котово произошло частичное обрушение дороги.

По данному факту прокуратурой региона была организована проверка.

Уточняется, что в результате обрушения дорожного покрытия никто не пострадал. Прокуратура области оценит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при содержании автомобильной дороги.

До этого сообщалось, что центральный мост Донецка частично перекрыли в связи с началом капитального ремонта.

Ожидается, что ремонт закончится через полтора года. При этом работы с ограничениями в движении продолжатся до сентября, затем мост полностью закроют до окончания работ.

Ранее москвичам назвали семь мостов, где ограничат проезд из-за ремонта до 2026 года.