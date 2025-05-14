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Москвичам назвали семь мостов, где ограничат проезд до 2026 года

Названы семь мостов в Москве, где ограничат проезд из-за ремонта до 2026 года
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Максим Блинов/РИА Новости

В Москве отремонтируют свыше 30 мостовых сооружений до конца 2025 года, в результате чего будет ограничен проезд автомобилей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году приведем в порядок такие значимые объекты, как Строгинский мост, Магистральная эстакада, пять эстакад на Можайском шоссе и пешеходный Патриарший мост», — заявил он.

Бирюков добавил, что в планах работ — заменить гидроизоляцию, барьерные ограждения, трубопроводы, вентиляционное и насосное оборудование, шумозащитные и грязезащитные экраны. Также будут обновлены деформационные швы, перильные ограждения и т.д.

По словам заммэра, из-за ремонтных работ будут поочередно вводиться ограничения по полосам.

До этого в Москве на улице Подольских Курсантов столкнулись два грузовика.

«Авария с участием двух грузовиков произошла на улице Подольских Курсантов, в результате одна из машин перевернулась на бок», — говорится в сообщении Дептранса.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что большегруз перевернулся на проезжей части. Транспорт получил повреждения: у него разбито лобовое стекло и смят кузов.

Ранее Крымский мост закрыли для автомобилистов.

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