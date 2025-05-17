В Донецке частично перекрыли центральный мост

Центральный мост Донецка частично перекрыли в связи с началом капитального ремонта. Об этом сообщает РИА Новости.

Мост на проспекте Ильича связывает Ворошиловский и Калининский районы. В последние годы его состояние ухудшалось, и в целях безопасности пешеходам запретили подходить к перилам. Движение по объекту ограничили с субботы на время проведения капитального ремонта.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, передвижение автотранспорта по мосту будет осуществляться по двум полосам.

Ожидается, что ремонт закончится через полтора года. При этом работы с ограничениями в движении продолжатся до сентября, затем мост полностью закроют до окончания работ.

В министерстве строительства ДНР рассказали, что объезд моста организовали по улицам Левобережной, Набережной, Коваля и проспекту Дзержинского. Кроме того, были внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.

До этого железнодорожный вокзал в Донецке впервые с 2014 года начал принимать поезда. Его работу приостановили вскоре после начала Киевом военной операции против жителей Донбасса. Сотрудники объекта в течение 11 лет продолжали выполнять свои обязанности и смогли сохранить инфраструктуру ж/д вокзала.

Ранее москвичам назвали семь мостов, где ограничат проезд из-за ремонта до 2026 года.