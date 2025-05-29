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В Астраханскую область МЧС отправило пожарный самолет

МЧС: в Астраханскую область для тушения пожара направлен самолет Ил-76
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Илья Питалев/РИА Новости

МЧС направило в Астраханскую область для тушения ландшафтного пожара специальный самолет Ил-76 МЧС России. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Решение о направлении борта с водосливным устройством из Подмосковья в Астраханскую область было принято главой МЧС Александром Куренковым. Авиация ведомства будет не допускать переходов огня на жилые дома.

28 мая сообщалось, что в Астраханской области тушат крупный ландшафтный пожар — в приволжском садовом товариществе горит сухая трава. На месте ЧП работают 74 сотрудника ведомства, привлечены 24 единицы техники.

25 мая сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в поселке Трусово в Наримановском районе Астраханской области. Огнем были охвачены административное здание, бензовоз, два других автомобиля и мусор на Железнодорожной улице населенного пункта. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.

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