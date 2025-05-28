В Астраханской области тушат крупный природный пожар

В Астраханской области тушат крупный ландшафтный пожар — в приволжском садовом товариществе горит сухая трава. Информации о пострадавших нет, сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

«Огонь также охватил 2 дачных дома и 2 хозпостройки. Ситуацию осложняет сильный ветер. Сотрудники ведомства сдерживают распространение огня», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на месте ЧП работают 74 сотрудника ведомства, привлечены 24 единицы техники.

25 мая сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в поселке Трусово в Наримановском районе Астраханской области. Огнем были охвачены административное здание, бензовоз, два других автомобиля и мусор на Железнодорожной улице населенного пункта. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

До этого в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики «Владимирская». Огонь охватил двухэтажное здание, где находился инкубатор, и распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Никто из людей не пострадал, но при этом не удалось спасти порядка 166 тысяч кур.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.