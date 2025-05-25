Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в Астраханской области

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в поселке Трусово в Наримановском районе Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Огнем были охвачены административное здание, бензовоз, два других автомобиля и мусор на Железнодорожной улице населенного пункта. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

«В 18:40 [17:40 мск] на пожаре объявлена ликвидация открытого горения», — отмечается в сообщении.

К тушению привлекались 25 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

25 мая пожар произошел в торговом центре подмосковного Королева. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки. Управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело.

До этого в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики «Владимирская». Огонь охватил двухэтажное здание, где находился инкубатор, и распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Никто из людей не пострадал, но при этом не удалось спасти порядка 166 тысяч кур.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.