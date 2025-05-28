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Экс-ректора КФУ посадили на 22 года за соучастие в убийстве

«Ъ»: экс-ректор КФУ Гафуров получил 22 года колонии по делу об убийстве
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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Савеловский суд Москвы приговорил экс-ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийстве криминального авторитета в Елабуге. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Кроме того, Гафурову предстоит выплатить 60 млн рублей родственникам погибшего.

Суд установил, что в 1999 году бывший глава вуза обратился к ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов с просьбой устранить депутата городского совета Елабуги и криминального авторитета Айдара Исрафилова. На мужчину было совершено два покушения, одно из которых стало успешным.

При этом линия обвинения строилась, в основном, на показаниях участников той самой ОПГ. Однако лидер «29-го комплекса» Юрий Еременко в январе заявлял, что оговорил бывшего ректора Казанского государственного федерального университета по просьбе оперативников.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии полиция разыскивает ОПГ, устроившую десятки нападений.

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