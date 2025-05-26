В Ингушетии полиция разыскивает ОПГ, устроившую десятки нападений

В Ингушетии разыскивают членов ОПГ, занимающихся нападением на людей, а также кражей и уничтожением их имущества. Об этом сообщили в полиции республики.

Преступники делают свои противозаконные деяния под видом борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Помимо избиений и кражи имущества, ОПГ также похищала людей и угрожала им расправой.

Полиции удалось установить личности людей, причастных к 15 преступлениям. Также проводится проверка еще по 40 эпизодам.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Там также сообщили, что при нападении не выжили двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Ранее появились кадры рейдов по нелегальным оружейным мастерским в регионах РФ.