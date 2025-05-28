«У тебя кишка тонка»: подростка, зарезавшего друзей в Байкальске, взяли на «слабо»

Mash: подросток зарезал друзей в Байкальске после одной фразы девушки

Подростка, зарезавшего друзей в Байкальске, перед трагедией взяли на «слабо». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Знакомые выживших подростков рассказали, что 17-летний юноша стал приставать к 14-летней девушке, однако та не ответила ему взаимностью. После этого школьник пригрозил ее зарезать.

«У тебя кишка тонка!» — ответила девушка на угрозы юноши.

Предположительно, именно эта фраза стала триггером для подростка. Он вытащил канцелярский нож и набросился на девушку. Ее загородила своим телом подруга, которая в результате скончалась от ножевых ранений.

Все произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, как подростки из Байкальска раздобыли алкоголь.