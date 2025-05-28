После массового отравления шаурмой в Ноябрьске возбудили дело

В Ноябрьске возбудили дело после отравления 18 человек шаурмой

В Ноябрьске возбудили уголовное дело после того, как не менее 18 человек отравились шаурмой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в период с 23 по 27 мая в одном из местных кафе быстрого питания. Предварительно установлено, что посетителям реализовывали пищевую продукцию, не соответствующую требованиям безопасности. Это привело к заражению вирусной инфекцией.

Пострадали не менее 18 человек, среди которых 12 несовершеннолетних. Состояние их здоровья уточняется.

Ноябрьский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Агентство Ura.ru сообщает, что все случилось в ресторане «Кебаб 89». Блюдом, которым массово отравились люди, была шаурма.

Ранее в Братске несколько горожан отравились шаурмой в одном кафе, возбуждено дело.