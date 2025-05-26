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В российском регионе люди массово отравились в местном кафе

В Махачкале 10 человек попали в больницу, отравившись в местном кафе
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В дагестанской Махачкале сразу несколько россиян отравились в местном кафе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет РФ.

«Следователи устанавливают обстоятельства отравления жителей Махачкалы в учреждении общественного питания», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в больницу обратились 10 человек. Что именно стало причиной недомогания — устанавливается.

Также сегодня в Иркутской области возбудили уголовное дело после того, как девять человек, включая четырех несовершеннолетних, попали в больницу с отравлением после посещения одного из кафе в Братске.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью с жалобами, характерными для пищевой токсикоинфекции — среди симптомов отмечались тошнота, рвота, высокая температура и диарея. Шестеро из них, включая детей, были госпитализированы.

Кафе, где произошло массовое отравление, временно закрыли. В заведении провели проверки, специалисты отобрали пробы для лабораторного анализа.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 35 детей отравились в санатории.

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