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Стала известна судьба щенка, над которым жестоко издевались подростки из Омска

Щенок, которого жестоко избили две школьницы из Омска, выжил
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Щенок, над которым издевались две школьницы из Омска, выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«Щенок, похоже, жив. Его нашли и приютили жители соседнего дома. Им подбросили его в подъезд. Это не отменяет тот факт, что в отношении малолетних и их родителей будет проводиться проверка», — рассказал собеседник СМИ.

Напомним, что две девочки 2012 года рождения подыскали на сайте бесплатных объявлений щенка, забрали его и отнесли в заброшенное здание на улице Маяковского. Там они тыкали детеныша ножом и пытались перерезать ему горло, в конце одна из несовершеннолетних ударила собаку по голове. Все издевательства над животным школьницы снимали на видео, которое выложили в сеть.

Одну из девочек поставили на профилактический учет в отделение полиции, вторая уже состоит на нем с января 2025 года. Родителей школьниц привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Петербурге соседи пожаловались на мужчину, который жестоко обращается с щенком.

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