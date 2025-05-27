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Две школьницы взяли по объявлению щенка и жестоко издевались над ним в заброшенном здании

В Омске школьницы взяли по объявлению щенка и жестоко издевались над ним
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Омске две школьницы 2012 года рождения раздобыли щенка и издевались над ним, снимая все на видео. После публикации ролика в соцсетях девочек заинтересовались в правоохранительных органах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Как рассказали в ведомстве, девочки подыскали на сайте бесплатных объявлений щенка, забрали его и отнесли в заброшенное здание на улице Маяковского.

«Они с помощью заранее приготовленного ножа нанесли животному телесные повреждения. В конце издевательств младшая из них ударила щенка кирпичом по голове», — уточнили в МВД.

В полиции отметили, что старшая из нарушительниц уже стоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних с января 2025 года. Младшую поставили на учет после инцидента. Родителей школьниц привлекут к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей.

«В настоящее время проверка продолжается, решается вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — заявили в пресс-службе полиции.

Что стало с щенком после издевательств школьниц, в ведомстве не уточнили.

Ранее зоозащитница из Ангарска обвинила соседей в жестоком обращении с кошкой.

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