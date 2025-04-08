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Петербуржец выпил и в очередной раз избил трехмесячного щенка

В Петербурге соседи жалуются на мужчину, который жестоко обращается с щенком
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Кадр из видео/78

Жителя Санкт-Петербурга уличили в систематических издевательствах над собакой. Об этом стало известно 78.ru.

О жестоком обращении соседа с трехмесячным щенком рассказали жильцы одного из домов по проспекту Культуры. По их словам, мужчина регулярно избивает своего питомца, когда выпьет. Один из актов агрессии по отношению к собаке зафиксировала камера домофона.

Соседи пытались проводить с живодером беседы, но тот заявил, что в состоянии алкогольного опьянения не может себя контролировать и вымещает злость на животном. В городском УМВД ситуацию пока не комментировали.

До этого житель Уфы жестоко избил свою собаку в лифте и попал на видео. Судя по записи с уличной камеры, издевательства начались еще во время прогулки. Хозяин, державший питомца на руках, швырнул его о землю, после чего пес продолжил следовать за ним. Соседи живодера потребовали привлечения его к уголовной ответственности.

Ранее россиянин сбросил с 13 этажа собаку из-за ссоры с женой.

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