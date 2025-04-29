Вор-рецидивист обокрал магазин натуральных париков на 2,5 миллиона рублей

NYP: в США мужчина проник в магазин париков и вынес волосы на 2,5 млн рублей

Профессиональный вор украл парики на $30 тыс. (около 2,5 млн рублей) из нью-йоркского магазина. Об этом сообщает New York Post.

Утром 4 марта мужчина ограбил магазин париков Hustle Wig в Бруклине. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина проник в закрытый магазин и вышел с набитым рюкзаком. Внутри лежали парики и шиньоны из натуральных человеческих волос, которые магазин продавал больным раком. Владельцы бизнеса понесли серьезный ущерб, но смогли быстро заменить украденные товары и выполнить заказы клиентов практически вовремя.

По данным полиции, вором оказался профессиональный преступник 52-летний Дэрон Уэр, на счету которого почти 60 арестов, начиная с 1980-х годов. Он был неоднократно судим, в том числе за хранение огнестрельного оружия и несколько ограблений. Полиция арестовала Уэра 13 марта и предъявила обвинения в краже со взломом и незаконном проникновении.

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