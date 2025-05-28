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В Следкоме подтвердили задержание первого замминистра природы Кубани

СК: задержан первый замминистра природных ресурсов Краснодарского края
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Краснодарском крае задержали первого заместителя министра природных ресурсов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

По версии следствия, два года назад к чиновнику обратился его знакомый и попросил «‎оказать содействие в изменении вступившего в законную силу приговора внуку его товарища, осужденному к лишению свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Подозреваемый, как рассказали в ведомстве, пообещал, что может повлиять на изменение приговора и назначение наказания без лишения свободы. Чиновник взял с обратившегося четыре миллиона рублей и сказал, что передаст деньги должностным лицам, но собирался оставить их себе.

«В период с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от введенного в заблуждение жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 млн рублей, 200 тысяч из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе»‎, — сказано в сообщении. Судебный приговор по делу внука заявителя остался без изменений.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. Они намерены ходатайствовать о заключении чиновника под стражу, добавили в региональном Следкоме.

28 мая Telegram-канал Mash Kub сообщил о задержании первого замминистра природных ресурсов Александра Каинова. По предварительным данным, он пытался помочь знакомому получить условный срок за пьяную езду в суде кассационной инстанции.

Ранее менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой.

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