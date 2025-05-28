В Краснодаре провели миграционный рейд на стройке с помощью дронов

В Краснодаре провели миграционный рейд с помощью дронов. Об этом говорится в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

«Росгвардейцы, используя квадрокоптеры, совместно с сотрудниками МВД проверили более 100 мигрантов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе изучения территории было выявлено и задержано 14 граждан из стран Средней Азии, работавших без разрешения. Правонарушителям выпишут административные штрафы и в ближайшее время выдворят за пределы страны.

До этого в главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что с начала 2025 года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тысячи иностранцев. В ведомстве уточнили, что, как правило, проверка проводится в случаях отсутствия сведений о приобретении российского гражданства лицом, получившим паспорт, а также информации, свидетельствующей о законности получения или прекращения гражданства России.

27 мая сообщалось, что регионы России хотят наделить правом самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов на своей территории.

Ранее активист предупредил о «лютом завозе мигрантов» на Ямал.