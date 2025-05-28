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Ученые предупредили, что прошлогодняя жара может стать нормой на ближайшие пять лет

WMO: рекорд глобальных температур на Земле может быть побит в ближайшие пять лет
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Depositphotos

Прошлогоднее жаркое лето может стать нормой на ближайшие пять лет. Такой прогноз дала Всемирная метеорологическая организация (WMO) в своем докладе о климате на 2025–2029 годы.

«Вероятность того, что средняя температура воздуха на Земле за ближайшие пять лет более чем на 1,5°C превысит средний показатель температуры за период 1850–1900 годов, то есть в доиндустриальную эпоху, составляет, по оценкам ВМО, 70%», — говорится в документе.

По словам авторов доклада, быстрее всего теплеет в арктическом регионе — в 3,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. Температура там на 2,4°C превышает средний общемировой показатель за 1991-2020 годы.

В связи с этим специалисты прогнозируют дальнейшее сокращение ледяного покрова в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях. В странах Африки, расположенных ниже пустыни Сахары, а также в Северной Европе, на Аляске и на севере Сибири ожидаются более влажные погодные условия, чем обычно. На Амазонке, наоборот, они будут более сухими.

В WMO отметили, что мир только «пережил десять самых теплых лет за всю историю наблюдений», и в ближайшие годы передышки не предвидится.

До этого ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета спрогнозировали, каким будет лето в России в 2025 году. По их словам, возможны более частые и интенсивные опасные погодные явления, особенно на юге страны. К ним относятся ветровалы, ураганы и ливневые осадки.

Ранее родителей предупредили о симптомах перегрева у детей.

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