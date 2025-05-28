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СМИ сообщили о домашнем аресте начальника управления строительства в Бурятии

Тивиком: в Бурятии начальника управстроя Урбанова отправили под домашний арест
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Телекомпания АТВ/YouTube

В Бурятии начальника управления капитального строительства отправили под домашний арест до 26 июля. Об этом сообщает «‎Тивиком» в Telegram-канале.

«‎Как стало известно Тивикому, суд Анатолию Урбанову избрал домашний арест на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 26 июля 2025 года»‎, — сказано в сообщении.

Официального подтверждения этим данным пока нет.

Накануне сообщалось о задержании чиновника.

Он подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в марте 2022 года он заключил государственный контракт с фирмой по реконструкции здания в центре Улан-Удэ под размещение Театра кукол «Ульгэр». В декабре прошлого года дополнительным соглашением цена контракта увеличена. Кроме того, подозреваемый для увеличения размера выплат подрядчику утвердил новую смету, в которую была включена поставка оборудования на сумму почти 50 млн рублей. Однако поставка этого же оборудования была уже предусмотрена другим государственным контрактом.

Ранее экс-заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края обвинили в злоупотреблении полномочиями.

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