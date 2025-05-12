«Нельзя плевать в тарелку, с которой ешь»: растоптавшие георгиевскую ленту дети извинились на видео

В Обнинске дети мигрантов растоптали георгиевскую ленту. Теперь школьников проверяют на предмет осквернения символов воинской славы, а их родителей — на законность получения российского гражданства. Несовершеннолетние уже извинились, один из них призвал своих земляков не повторять его ошибок. За второго прощения попросила мать: она заявила, что ей «очень стыдно» и «нельзя плеваться в ту тарелку, с которой ешь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Дети мигрантов, растоптавшие георгиевскую ленту в Обнинске, извинились за свой поступок. Ролики с извинениями появились в Telegram-каналах и пабликах, их опубликовал в том числе «Типичный Обнинск».

На видеозаписях дети стоят на фоне стены с российским гербом, рядом с ними — родители. Один из школьников называет Россию большой и замечательной страной и призывает своих земляков не повторять его ошибок. За второго ребенка извинения приносит мама, которая отмечает что Россия «приютила и кормит их семью». Женщина также просит всех приезжих не совершать подобных действий.

«Я прошу всех земляков, всех приезжих, которые приехали на эту землю, кушают хлеб России, не повторять этих поступков <...> Нельзя плеваться в ту тарелку, с которой ешь. Мой ребенок поступил неправильно. Прошу всех, кто смотрит это видео, объяснить своим детям, чтобы их дети такое не совершали, потому что мне <…> за своего ребенка очень стыдно <…> Прощу прощения за поступок моего ребенка, извините, пожалуйста, меня и моего ребенка за наш поступок», — говорит она.

Как отмечает «Типичный Обнинск», женщина во время записи не смогла сдержать слез.

В беседе с РЕН ТВ мать мальчика также назвала произошедшее «натуральной глупостью ребенка» и заявила, что объясняла ему значимость символа Великой Отечественной войны.

«Наши деды тоже воевали. Мне очень стыдно за поступок моего ребенка, я никак не могу его оправдать. <...> Меня будто кипятком облили — мой ребенок сделал это. Хотя я ему это объясняла. 9 мая мы смотрели Парад Победы», — сказала женщина.

Что произошло?

10 мая в соцсетях появились сообщения, что двое школьников сорвали георгиевский флаг, установленный на одном из домов в Обнинске, после чего начали его топтать. Как писал «Типичный Обнинск», это произошло в жилом комплексе «ПростоКосмос 2.0». Действия мальчиков попали на камеры видеонаблюдения.

«Соседи требуют провести проверку и наказать детей по всей строгости закона! Так же жители дома призывают провести с детьми разъяснительную беседу о бережном отношении к историческим символам», — говорилось в публикации.

Телеканал РЕН ТВ в тот же день сообщил, что личности детей были установлены и их вместе с родители доставили в полицию.

В Следственном комитете (СК) Калужской области рассказали, что организовали проверку по факту осквернения символа воинской славы России. Там также подтвердили, что школьники и их семьи являются мигрантами.

«Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ», — добавили в ведомстве.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин впоследствии поручил представить ему доклад о ходе проведения проверки. В Следственном комитете добавили, что родители детей, осквернивших георгиевскую ленту, недавно стали гражданами РФ. В связи с этим следователи проверят законность получения ими российского гражданства в рамках расследования уголовного дела по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

В России за порчу георгиевской ленты физические лица наказываются штрафом до 3 млн руб. или лишением свободы на срок до трех лет. Уголовная ответственность за это правонарушение наступает с 16 лет.