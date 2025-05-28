Экс-замдиректора департамента промышленности ХМАО осудили за коррупцию

В ХМАО экс-замглавы департамента промышленности получил 5 лет за взятку

В Ханты-Мансийском Автономном округе (ХМАО) бывшего замдиректора департамента промышленности осудили на пять лет за коррупцию. Об этом сообщает Прокуратура региона на официальном сайте.

Суд установил, что с 2018 по 2020 годы заместитель директора Департамента и его подчиненный получили через посредника взятки в виде моторного топлива для заправки своих машин, а также деньги от руководителя местного фермерского хозяйства «за покровительство деятельности последнего при получении мер государственной поддержки».

Уточняется, что общая сумма взяток составила свыше 490 тыс. рублей.

«Главой крестьянско-фермерского хозяйства в Департамент промышленности автономного округа предоставлены фиктивные документы для получения субсидий на компенсацию якобы понесенных затрат. Заместитель директора Департамента подписал приказы об оказании мер поддержки предпринимателю без проверки фактического выполнения мероприятий», — сказано в сообщении.

Таким образом, руководитель хозяйства нелегально получил более 3,3 млн рублей из госбюджета.

Фигурант по решению суда также обязан выплатить штраф в 805 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение пяти лет.

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