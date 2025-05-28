На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замдиректора департамента промышленности ХМАО осудили за коррупцию

В ХМАО экс-замглавы департамента промышленности получил 5 лет за взятку
close
Shutterstock

В Ханты-Мансийском Автономном округе (ХМАО) бывшего замдиректора департамента промышленности осудили на пять лет за коррупцию. Об этом сообщает Прокуратура региона на официальном сайте.

Суд установил, что с 2018 по 2020 годы заместитель директора Департамента и его подчиненный получили через посредника взятки в виде моторного топлива для заправки своих машин, а также деньги от руководителя местного фермерского хозяйства «за покровительство деятельности последнего при получении мер государственной поддержки».

Уточняется, что общая сумма взяток составила свыше 490 тыс. рублей.

«Главой крестьянско-фермерского хозяйства в Департамент промышленности автономного округа предоставлены фиктивные документы для получения субсидий на компенсацию якобы понесенных затрат. Заместитель директора Департамента подписал приказы об оказании мер поддержки предпринимателю без проверки фактического выполнения мероприятий», — сказано в сообщении.

Таким образом, руководитель хозяйства нелегально получил более 3,3 млн рублей из госбюджета.

Фигурант по решению суда также обязан выплатить штраф в 805 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение пяти лет.

Ранее СМИ сообщили о задержании первого замминистра природных ресурсов Кубани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами