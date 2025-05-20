Общественная палата предложила лишать гражданства нелояльных экс-мигрантов

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии Павел Пожигайло предложил лишать гражданства Российской Федерации мигрантов, которые не уважают ценности страны. Его слова приводит URA.RU.

Чиновник высказал мнение, что миграционная политика должна быть направлена на привлечение только тех, кто приезжает в Россию для работы. Пожигайло считает, что нужно лишать российского гражданства тех, кто получил его в последние 10-15 лет, но не смог адаптироваться к культуре России, особенно если их дети не говорят по-русски или совершили какие-то преступления.

«Мы должны очистить нашу страну фактически от людей, которые представляют угрозу национальной безопасности», — обосновал свою позицию член ОП.

В конце марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза России заявил, что необходимо лишать иностранцев российского гражданства, если оно было получено с нарушением закона. По его словам, иностранцы, которые воспользовались незаконными услугами для получения регистрации и разрешения на работу, должны нести ответственность.

Ранее в России депортированным мигрантам включили песню «Матушка-земля».