На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Общественная палата предложила лишать гражданства нелояльных экс-мигрантов

Член ОП Пожигайло предложил лишать гражданства России нелояльных мигрантов
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии Павел Пожигайло предложил лишать гражданства Российской Федерации мигрантов, которые не уважают ценности страны. Его слова приводит URA.RU.

Чиновник высказал мнение, что миграционная политика должна быть направлена на привлечение только тех, кто приезжает в Россию для работы. Пожигайло считает, что нужно лишать российского гражданства тех, кто получил его в последние 10-15 лет, но не смог адаптироваться к культуре России, особенно если их дети не говорят по-русски или совершили какие-то преступления.

«Мы должны очистить нашу страну фактически от людей, которые представляют угрозу национальной безопасности», — обосновал свою позицию член ОП.

В конце марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза России заявил, что необходимо лишать иностранцев российского гражданства, если оно было получено с нарушением закона. По его словам, иностранцы, которые воспользовались незаконными услугами для получения регистрации и разрешения на работу, должны нести ответственность.

Ранее в России депортированным мигрантам включили песню «Матушка-земля».

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами