В Ленобласти сократили время продажи алкоголя на два часа

Алкоголь в Ленобласти с 1 сентября будут продавать с 11 утра

В Ленинградской области приняли закон, который предусматривает сокращение на два часа времени продажи алкоголя в магазинах и объектах общественного питания (за исключением ресторанов) в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона.

Таким образом, с 1 сентября 2025 года алкогольную продукцию в регионе не будут продавать в период с 23:00 до 11:00, а не до 9:00, как сейчас. В Петербурге алкоголь также можно купить только с 11:00.

По мнению инициатора законопроекта, отсутствие единых ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории соседних субъектов РФ снижает эффективность ограничительных мер.

До этого стало известно, что в России за январь-апрель продажи слабого алкоголя снизились в 9,3 раза в годовом выражении. Продажи подобной продукции без учета пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи снизились на 14%, или до 63,586 млн декалитров (дал).

При этом 21 мая в Минздраве заявили, что показатель потребления алкогольной продукции на душу населения в РФ с марта 2024 года по март 2025-го увеличился с 8,21 литра до 8,41 литра.

Ранее более половины россиян выразили готовность поддержать антиалкогольную кампанию.