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Минздрав заявил об увеличении потребления алкоголя в России

Минздрав: россияне за год стали больше потреблять алкоголя
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Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Показатель потребления алкогольной продукции на душу населения в России с марта 2024 года по март 2025-го увеличился на 2,4% — с 8,21 литра до 8,41 литра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Годовое значение показателя потребления алкоголя с 2019 года демонстрирует тенденцию к снижению, отметило агентство. Например, в 2019 и 2020 годах значение показателя составляло 9,06 литра, а в 2021 году — уже 8,82 литра.

В феврале доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что в среднем россиянин в 2025 году тратит на алкоголь 17 417 рублей в год. По его словам, в среднем один россиянин за год выпивает 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, шесть бутылок вина и четыре бутылки коньяка. Если учесть минимальные розничные цены, то на пиво уходит 9 540 рублей, на водку — 3 839 рублей, на вино — 1 434 рубля, а на коньяк — 2 604 рубля, уточнил эксперт.

По словам экономиста, если отказаться от алкоголя, сэкономленную сумму разместить на банковском вкладе и получать проценты. Можно таким образом погасить часть кредита или позволить себе небольшой отпуск, добавил Щербаченко.

Ранее врач объяснила, почему после 30 лет сложнее пить алкоголь.

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